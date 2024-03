112-nieuws: fietser gewond bij botsing • site provincie slecht bereikbaar

10.47

Een 19-jarige automobilist uit Purmerend is gisteren aangehouden en vastgezet in Putte. Agenten spraken de bestuurder aan tijdens een controle. Daarbij gaf de man zo'n vage verklaring waarom hij in Putte was, dat ze vermoedden dat hij drugs bij zich had. daarop werd de auto doorzocht. Bij fouillering bleek de verdachte 55 zakjes met vermoedelijk harddrugs bij zich te hebben. Dit is in beslag genomen.