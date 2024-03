112-nieuws: botsing auto's in Breda • 16 automobilisten onder invloed

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06.32 Botsing in Breda Twee auto's botsten afgelopen nacht op elkaar op de Konijnenberg in Breda. Dit gebeurde rond kwart over vier. Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht. Meerdere mensen werden in een ambulance nagekeken. De auto's stonden na de botsing zo'n vijfhonderd meter uit elkaar. Er was veel politie aanwezig. Er was veel politie aanwezig op de Konijnenberg nadat twee auto's daar botsten (foto: Perry Roovers/SQ Vision). De auto's stonden na de botsing op de Konijnenberg in Breda zo'n vijfhonderd meter uit elkaar (foto: Perry Roovers/SQ Vision). De auto's botsten op de Konijnenberg in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

04.49 Automobilisten onder invloed Bij een alcohol- en drugscontrole op de Rietveldenweg in Den Bosch werden gisteravond zestien van de 110 automobilisten betrapt op rijden onder invloed. Zij kregen een rijverbod. Een paar automobilisten probeerden aan de controle te ontkomen door snel om te draaien, maar motoragenten konden hen achterhalen en brachten hen terug naar het controlepunt.

03.08 Automobilist onder invloed Een automobilist moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie nadat die hem had betrapt op autorijden onder invloed op de Valkenswaardseweg in Leende. Hij testte positief op amfetamine, cocaïne en THC. Ook had hij alcohol op.

03.03 Bezorger bij verkeerd adres De politie in Moerdijk werd afgelopen nacht gewaarschuwd omdat iemand maar bleef aanbellen bij een huis. Toen een agent daar aankwam en diegene aansprak, bleek het te gaan om een bezorger die bij een verkeerd adres stond. Foto: Instagram wijkagenten Moerdijk