112-nieuws: Stroomstoring in Eindhoven • Drugsvaten gevonden in Bergeijk

12.09

Een wielrenner is vanochtend rond elf uur gewond geraakt op de kruising van de Hokkelstraat met de Liempdseweg in Best. Hij ging daar plotseling onderuit en kwam ongelukkig terecht. Er was geen andere verkeer bij het ongeluk betrokken. De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Agenten hielpen het ambulancepersoneel het slachtoffer op de brancard te tillen. De racefiets werd ook in de ambulance meegenomen.