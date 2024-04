112-nieuws: korte demonstratie in raadszaal • vijf auto's botsen op elkaar

15.36

Op de A270, de weg tussen Eindhoven en Helmond, is vanmiddag kort na twee uur een ongeval gebeurd waarbij meerdere auto's zijn betrokken. Vijf voertuigen zouden achterop elkaar zijn gereden bij de verkeerslichten halverwege de A270. Een van de inzittenden had last van zijn borst en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Van de andere inzittenden had iemand wat nekklachten, maar verder raakte niemand gewond.

Eén rijbaan in de richting van Eindhoven was tijdelijk dicht. Ook raakte in de richting van Helmond een auto van de weg en botste op een andere weggebruiker. Als gevolg van de ongevallen stond er in beide richtingen een file.