Gewelddadige roof met machete bij juwelier: verdachte (28) opgepakt

Voor de gewelddadige overval in mei 2022 op een juwelier in Roosendaal heeft de politie dinsdag een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 28 uit Roosendaal. De aanhouding werd gedaan nadat er onlangs in maart onder meer in het opsporingsprogramma Bureau Brabant aandacht werd besteed aan de roof waarbij de overvallers met een hamer en een machete huishielden in de zaak van Yahya Bahcecioglu aan het Roselaarplein.

Bahcecioglu zag zijn juwelierszaak aan gort geslagen worden. Bij de juwelier werd op 11 mei 2022 aangebeld. Met een knop achter de balie opende hij de voordeur. In plaats van een klant, renden op dat moment twee gemaskerde mannen zijn zaak binnen. En vervolgens werd het levenswerk van Bahcecioglu in minder dan dertig seconden vernield.

"Hij zwaaide met zijn zwaard heen en weer"