Lenny Kuhr gaat weer optreden, 'maar eerst nog een weekje rust'

Zangeres Lenny Kuhr (74) uit Nederwetten is weer hersteld nadat zij afgelopen vrijdag een concert moest afzeggen vanwege stemproblemen. "Ze neemt nu een weekje rust. De gebeurtenissen zijn niet in haar kouwe kleren gaan zitten. Het was best emotioneel voor Lenny. Haar stem is nu weer helemaal top", vertelt Rob Frank, haar man en manager.

Een concert van de voormalige Songfestivalwinnares in Waalwijk werd verstoord door pro-Palestijnse activisten die haar volkerenmoord verweten. Een optreden in Stadskanaal ging wel door, maar de politie en gemeente namen aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Lenny Kuhr is van joodse afkomst, heeft familie in Israël en reist daar dan ook regelmatig heen. Eind vorig jaar ging ze nog naar Israël omdat haar kleinzoon, die vecht in het Israëlische leger, gewond was geraakt. Haar dochters en ex-man wonen ook in dat land. In oktober sprak Kuhr haar steun uit voor het Israëlische volk tijdens een manifestatie in Amsterdam.

Theaters zijn voorbereid

Het eerstvolgende concert van Kuhr is komend weekend in een synagoge in Emmen. Frank: "De theaters zijn voorbereid op mogelijke acties. Signalen worden ook gedeeld met gemeente en politie. In theaters is ook beveiliging. Mogelijk is op de achtergrond ook politie aanwezig. Het kan zijn dat de lijst met bezoekers nader wordt bekeken. Het is voor ons en het theater een totaal nieuwe situatie."

En die treft niet alleen theaters, zegt de manager van Lenny. Hij verwijst naar een voorval met pro-Palestijnse activisten die vorige week de vertoning van een Israëlische film in een bioscoop in Maastricht verstoorden. "Het is niet duidelijk of ze Lenny Kuhr als speerpunt hebben uitgezocht of dat het bij het ene voorval blijft. Het kan op meerdere plekken gebeuren."

Niets over politiek

Het schrappen van voorstellingen is volgens Frank niet aan de orde. "Dan zouden ze hun zin krijgen. De optredens gaan gewoon door. Het is een prachtig concert die niets met politiek te maken heeft. Je moet kunst niet laten verlammen door dit soort acties."

Lenny Kuhr en haar man blijven de komende tijd contact met de politie houden over mogelijke bedreigingen bij volgende optredens. De beveiliging is een zaak van het theater.

