Lenny Kuhr krijgt bloemen en kaarten als steunbetuiging

Zangeres Lenny Kuhr krijgt veel steun na het verstoren van haar concert zondag door pro-Palestijnse activisten in Waalwijk. "Ik heb zoveel bloemen en kaarten gekregen. Dat doet me ongelofelijk veel goed", zei ze na afloop van haar optreden van dinsdag in Stadskanaal.

Het liefst wil de 74-jarige zangeres uit Nuenen niet veel ruchtbaarheid geven aan de activisten, van wie ze vermoedt dat er een organisatie achter zit. "Ze hadden tien kaartjes gekocht, ze waren met z'n vieren. Dat betaal je niet zomaar." Het concert in Stadskanaal dinsdag, waar extra veiligheidsmaatregelen waren getroffen, verliep zonder problemen. Kuhr zei tegen burgemeester Klaas Sloots dat ze zich 'heel veilig' heeft gevoeld. Ze zei het wel jammer te vinden dat media werden geweerd. Tijdens haar concert ging ze amper in op wat er zondag in Waalwijk is gebeurd. Vlak voordat ze het lied 'In mijn boek' zong, zei ze alleen: "Wat er de laatste dagen is gebeurd en ook deze dag, komt vast in dit boek te staan."

"Ik heb ook veel mailtjes gekregen waarin mensen verschrikkelijke dingen schrijven."