Seks met gedetineerde niet bestraft, beveiliger (43) gaat vrijuit

Een beveiliger van 43 uit Deurne had seks met een gedetineerde in vrouwengevangenis Ter Peel in het Limburgse Evertsoord. Hij krijgt hiervoor echter geen straf, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Maastricht. Hij zou over de schreef zijn gegaan, toen hij als beveiliger in de gevangenis werkte, maar de rechtbank vindt ontucht niet bewezen, zo meldt L1.

Wel is duidelijk dat de twee in 2022 en vorig jaar meermalen seks met elkaar hebben gehad. Dat gebeurde vooral in de cel van de vrouw. Volgens de rechter waren de seksuele contacten vrijwillig en nam de vrouw het initiatief. Ook deed ze zelf nooit aangifte. Uit onderzoek is gebleken dat de beveiliger, die inmiddels is ontslagen, en de vrouw eerst aan het flirten waren en dat dit uitmondde in meer. Van ontucht is geen sprake geweest, zo oordeelde de rechter. 'Seks in bajes mag niet'

Het Openbaar Ministerie (OM ) dacht er heel anders over en eiste eerder een taakstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden tegen de man. De officier van justitie sprak twee weken geleden tijdens de zitting duidelijke taal: "Seks in de bajes, dat mag niet. Althans niet tussen een beveiliger en een gedetineerde. Ook niet met wederzijdse instemming. De wet is daarover duidelijk, ter bescherming van de kwetsbare partij, de gedetineerde. Die bevindt zich immers in een afhankelijkheidsrelatie tot de beveiliger.” De rechter is het hiermee niet eens: “De afhankelijkheidsrelatie heeft geen rol gespeeld bij de seksuele contacten.” Het OM heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

