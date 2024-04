Bosz ziet PSV weer niet overtuigen: 'Winnen was het belangrijkste'

Het gaat allemaal niet vanzelf bij PSV op dit moment en dus was Peter Bosz na afloop van het duel met Excelsior vooral opgelucht dat zijn ploeg na de nederlaag van zaterdag weer wist te winnen. Toch moest de oefenmeester toegeven dat het niet al te best was wat PSV in Rotterdam liet zien.

Excelsior had sinds 19 januari maar twee punten gepakt en leek dus de ideale tegenstander voor PSV om zich te herpakken na de eerste nederlaag van het seizoen, zaterdag tegen NEC. Toch tankte de ploeg van Bosz in Rotterdam weinig vertrouwen met een magere 2-0 zege en vooral een matige eerste helft. “We speelden zeker niet goed de eerste helft”, constateerde ook de trainer. “Maar de intentie was heel anders dan afgelopen zaterdag. Ik was blij om dat terug te zien.”

"Het was logisch dat we vandaag moeite hadden, Excelsior stond heel compact."

De trainer doelde daarbij op de woorden die hij zaterdag na de nederlaag tegen NEC gebruikte. Hij vond dat zijn ploeg toen met een hautaine houding op het veld stond. “Dat was vandaag anders. Ik sta nog steeds achter die woorden. Vandaag was het ergens ook wel logisch dat we moeilijker tot kansen kwamen. Zij stonden heel compact en dan moet je geduldig blijven. Excelsior houdt dat geen negentig minuten vol.” Dat het moeizamer ging bij PSV had ook te maken met die nederlaag van afgelopen zaterdag vond Bosz. “Er stond best wel wat druk op. Iedereen verwacht dat je van Excelsior wint. Dan ben je na afloop vooral heel blij met de drie punten. Dat was het belangrijkste doel van de avond.”

"De rest van de wedstrijden zullen ook niet makkelijk worden."