112-nieuws: bekeuringen in havengebied • fietsdief slaapt op schouder agent

05.40

Aan de Koppele in Eindhoven is vannacht een bestelbusje uitgebrand. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de cabine van het busje. De brandweer kon de inhoud van de laadruimte nog redden, van de voorkant van de bus is weinig meer over. Van wie het busje precies is, is nog niet helemaal duidelijk.

De politie is in de omgeving op zoek naar camerabeelden en laat weten onderzoek te doen naar brandstichting. Ook wordt later vandaag een buurtonderzoek gedaan.