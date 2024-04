Kleuter nog in het ziekenhuis na val in vijver: situatie jongen 'stabiel'

De kleuter die dinsdag bij zijn school aan de Deltalaan in Rosmalen in een vijver viel en gereanimeerd moest worden, ligt nog in het ziekenhuis. De politie noemt de situatie van de jongen 'stabiel'. Basisschool Wittering is ook woensdag nog de hele dag gesloten. De jongen ontsnapte aan de aandacht van leraren, liep van het schoolplein af en kwam in een vijver in de buurt van het schoolplein terecht.

Volgens de politie ligt de jongen in stabiele toestand in het ziekenhuis. De directie van de school kan daar niks over zeggen. “We staan in contact met de ouders, maar we kunnen geen mededelingen doen over zijn medische conditie. Dat is aan hen", zegt Joosten erover.

“Gisteren hadden we een dag waarvan je hoopt dat je hem nooit mee hoeft te maken. We zijn heel erg geschrokken en leven enorm mee met het jongetje en zijn gezin”, laat Caren Joosten van Signum Onderwijs weten. Dat is de overkoepelende organisatie waar de school onder valt.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een ongelukkig ongeval. “Maar zoals gebruikelijk doen we daar nog wel onderzoek naar om het verhaal helemaal helder te krijgen”, zegt een politiewoordvoerder. Ook de school is bezig met een onderzoek. “We gaan proberen om de situatie met alle informatie die beschikbaar is of nog beschikbaar komt te reconstrueren”, legt Joosten uit.

De onderwijsinspectie heeft dinsdag contact gezocht met de school. Daarbij is besproken wat er precies is gebeurd en of er juist gehandeld is na het ongeluk. Dat is volgens de inspecteur het geval. “De veiligheidsprotocollen zijn gevolgd en er is meteen 112 gebeld”, vertelt woordvoerder Lucas Verbunt. “Maar over de schuldvraag gaan wij niet.”

Volgens Verbunt blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de onderwijsinspectie dat de veiligheid op de Wittering in orde is. De onderwijsinspectie ziet nu geen aanleiding om verder onderzoek te gaan doen. “Eén incident is geen aanleiding om aan te nemen dat de veiligheid in het geding is. Er is geen reden om aan te nemen dat dit incident exemplarisch is voor de algemene veiligheid.”

