112-nieuws: ongeval met auto op A58 • vuur in vrachtwagen

17.33

Bij een snelheidsmeting op de N282 tussen Breda en Tilburg zijn vandaag bijna 7000 voertuigen gecontroleerd. Vanwege werkzaamheden bij Rijen is daar de maximum snelheid nu 50 kilometer per uur in plaats van 80 kilometer per uur. Van de bijna zevenduizend gecontroleerde auto’s reed zo’n 7 procent te snel. Dat is omgerekend zo'n 490 voertuigen. De hoogst gemeten snelheid was 84 kilometer per uur, zo laat de politie weten in een bericht op internetplatform X.