Groenteboer die vluchtelingen hielp aan werk blijft teleurgesteld achter

Groenteboer Ton Kanters uit Schijndel baalt enorm. Een half jaar lang had hij drie vluchtelingen bij hem werken. “Ik was daar heel bij mee.” Maar van de ene op de andere dag moesten de vluchtelingen naar een andere opvanglocatie en was hij zijn werknemers kwijt.

Voor de groenteboer, die naast groente en fruit ook kant-en-klaarmaaltijden verkoopt, was het begin leuk, maar lastig vanwege de taalbarrière. “Ze moeten recepten van buiten leren en alle hygiëneregels kennen. Daar heb ik samen met mijn personeel heel veel tijd in gestoken.”

Zoals zoveel werkgevers was Ton Kanters op zoek naar nieuw personeel. Op een dag raakte hij aan de praat met de locatiemanager van de vluchtelingenopvang op de Markt in Schijndel.

"De Syrische kreeg een verblijfsvergunning en mocht in Nederland blijven. Binnen twee dagen moest ze verhuizen naar een andere opvanglocatie in Veldhoven", vertelt de groenteboer.

Hij snapt wel dat dit de gang van zaken is, maar als ondernemer vindt hij het te lastig. "We hebben veel in deze mensen geïnvesteerd en we waren heel blij met ze. Dan valt iemand ineens weg. En dat weet je een week van te voren niet eens.”

De gemeente Meierijstad, die over de werkende vluchtelingen gaat, kent het probleem van de groenteboer. Ze is met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in gesprek over oplossingen. Bijvoorbeeld om vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen direct te koppelen aan de gemeente waarin zij al wonen.

Voorlopig wil Kanters even geen vluchtelingen meer in dienst nemen, maar hij gooit de deur niet helemaal dicht. “Als ik zeker weet dat ze in deze gemeente blijven wonen, zou het wel interessant zijn.”