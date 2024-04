Man (29) aangehouden voor smokkel van honderden kilo's cocaïne

Een 29-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij smokkel van honderden kilo's cocaïne naar Nederland is maandag in Tilburg aangehouden. Dat deed hij via de luchthavens Schiphol en Maastricht. Ook verdenkt justitie hem van beschietingen van huizen in Antwerpen en van een aanslag bij een huis in die stad.

De politie heeft de verdachte op verzoek van de Koninklijke Marechaussee aangehouden, wat doorgaans betekent dat het om een militair gaat. Een woordvoerder van de marechaussee wil woensdag niet kwijt in welke periode de misdrijven plaatsvonden en waar de man vandaan komt. De marechaussee kwam de man op het spoor na het kraken van de cryptoserver SkyECC, waarmee versleutelde berichten kunnen worden gestuurd. Donderdag wordt de man voorgeleid en bepaalt de rechter-commissaris of hij langer blijft vastzitten.