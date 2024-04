Bas Maes (SP) wil energietransitie voor rijk en arm op de rails krijgen

Zes weken moesten we zonder doen, maar nu heeft Brabant weer een gedeputeerde voor Energie en Cultuur. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft SP'er Bas Maes geschikt bevonden als opvolger van ex-gedeputeerde Jos van der Horst. Op vrijdagochtend werd Maes benoemd in Provinciale Staten.

Bas Maes is al jaren actief voor de SP. Dat begon meteen na zijn opleiding tot architect. In de avonduren zette hij zich naast zijn fulltime baan in voor ROOD, de voormalige jongerenafdeling van de SP. Later werd hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Breda en beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie.

In augustus 2020 maakte Maes bekend te stoppen als fractievoorzitter in Breda. Hij bleef wel aan als raadslid, maar tot aan de verkiezingen. Daarna zou hij stoppen. Sinds februari 2022 was hij bestuursadviseur bij het waterschap Brabantse Delta. Die baan heeft hij opgegeven nu hij gedeputeerde is.

Een van de belangrijkste taken van Maes is nu om de energietransitie in Brabant op de rails te krijgen. Eerder vertelde hij aan Omroep Brabant waarom dat van belang is: "De energietransitie lijkt een taai onderwerp, maar raakt iedereen direct. Het kan de tweedeling tussen arm en rijk vergroten of juist verkleinen. Kunnen straks alleen rijke mensen met een koophuis meedoen met verduurzaming? Of zorgen we voor iedereen? Ik wil me hard gaan maken voor dat laatste."