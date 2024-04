Sander maakte burgemeester, huisbaas en advocaat zwart en ging op vakantie

1/2 De rechtbank in Breda, gezien vanaf het spoor (foto: Willem-Jan Joachems).

Sander B. beschuldigde op sociale media allerlei mensen van corruptie en fraude, tot de burgemeester van Roosendaal aan toe. 'Als je doorgaat met oplichten dan zijn de rapen gaar,' waarschuwde Sander. Hij moest donderdag voorkomen bij de rechtbank, maar ging liever met de caravan op vakantie. Het proces ging door en de officier van justitie eiste een straf en boete.

De beklaagdenbank bleef leeg: geen Sander, geen advocaat. Maar wel een stapel aangiftes. ‘Het dossier puilt uit van de lopende-band-beledigingen’, stelde de officier van justitie.

De politie kreeg in 2018 al meldingen over bedreigingen door de geboren Oosterhouter Alex B. (36). Toen B. een conflict kreeg met de woonstichting over huurachterstand, ging het mis.

'Corruptie'

In het voorjaar van 2021 had de West-Brabantse woningstichting Alwel een vacature op de website staan. Sander plaatste daaronder een reactie: 'Alwel is geen leuke corporatie maar een oplichtende verhuurder, waar juristen zonder integriteitsbesef zoals (...) werken.'

Daarna volgde de hashtag: 'corruptie.' Hij noemde ook een medewerkster van Alwel. De vrouw deed aangifte omdat haar naam werd besmeurd.

'Misstanden'

Sander gaf bij de politie toe dat hij dit gedaan had, maar hij vond dat het viel onder vrijheid van meningsuiting. Hij stelde met zijn marketingbedrijf misstanden aan de kaak, vertelde hij de agenten.

Op LinkedIn had hij het vervolgens gemunt op een advocatenkantoor. 'Een stel bedriegers bij elkaar die samen met hun frauderende klanten denken dat ze de dienst uitmaken. Jij gaat lekker geld wegharken (...). In een ander bericht ging hij nog een stap verder: ‘Als je nog een ding doet in dit dossier dan hak ik de kop van je romp.’ Weer noemde hij een naam, nu van een advocaat.

'Waardeloos mens'

Via Whatsapp stuurde hij de echtgenoot van een advocaat een bericht: 'Mogen we jou er even op wijzen dat jouw man een ongelofelijk waardeloos mens is. Als je doorgaat met oplichten, zijn de rapen gaar.'

Intussen kreeg Sander het ook aan de stok met de gemeente Roosendaal. Hij liep het gemeentehuis binnen zonder mondkapje in de coronatijd. B. kreeg een gebiedsverbod voor een jaar.

'Integriteit'

Ook burgemeester Han van Midden van Roosendaal werd doelwit. Sander plaatste een foto van hem op LinkedIn met teksten zoals 'Corruptie is een trend die we niet kunnen negeren’. Hij plaatste ook berichten met de hashtag 'integriteit'.

Daarna was de maat vol en pakte de politie hem op. De reclassering schetste een zorgelijk beeld. Sander laat zich door niemand tegenhouden. Mogelijk speelt er een stoornis en dan is opname een optie, vindt de reclassering.

Sander zegt zelf dat hij autistisch is. Hij bleef er bij de politie op hameren dat hij misstanden aan de kaak wilde stellen. "Blijkbaar is de aangifte bedoeld om mij de mond te snoeren", zegt hij.

Caravan

"Hij leek van geen ophouden te weten en meent in zijn recht te staan," zei de officier van justitie. Die vond smaad bewezen.

“Door dit soort dingen op sociale media te zetten, wordt er ruchtbaarheid aan gegeven. Uit niets blijkt dat dit het algemeen belang diende of dat er sprake was van noodzakelijke verdediging." Bedreiging vond de officier niet bewezen, maar dit was op het randje.

De eis was boete van 1500 euro en twee weken voorwaardelijk. “In de hoop dat meneer ermee stopt."

Sander heeft al een tijdje geen advocaat meer. Hij bleef bij eerdere zittingen ook al weg en wilde de rechtbank wraken. De rechtbank had hem op een adres in Spanje uitgenodigd voor de rechtszaak, maar zonder reactie. Sander B. reist met de caravan door Frankrijk en Spanje, meldde de rechtbank.

De uitspraak is over twee weken.