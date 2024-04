In dit dorpje staat carnaval op de tocht: 'Nieuwe generatie moet opstaan'

Het carnavalsfeest van Nispen hangt aan een zijden draadje, want bij de Stichting Carnaval Nispen is een leegloop ontstaan. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie maar de vraag is of die opstaat. Is er nog toekomst voor Aopelaand? "Carnaval hoort er al meer dan zestig jaar bij. Het zou raar zijn als wij als enige dorp geen carnaval hebben, dat mag niet."

Hij was 33 jaar voorzitter van Stichting Carnaval Nispen, vorig jaar besloot Jack Goorden al om definitief te stoppen. Totdat ook de Grote boer, de Nar en de secretaris er dit jaar mee wilden stoppen. Tel daarbij op een groot tekort aan leden en het carnavalsfeest in Nispen blijkt in gevaar. De tijdelijke voorzitter baalt ervan, toch geeft hij niet op. "M'n carnavalshart doet pijn. Op deze manier stoppen is niet fijn. Het plan was al om vijf jaar geleden te stoppen maar ik heb een paar keer over m'n hart gestreken." Zeker zes mannen of vrouwen worden er gezocht om de Stichting Carnaval Nispen weer hoop te geven. "Maar het liefst nog meer", legt Goorden uit. "Het is nu tijd voor een nieuwe generatie, nieuw bloed en nieuwe ideeën."

"Dan wordt het een gewone week in Nispen en geen carnaval."

De club organiseert ieder jaar het carnavalsfeest van Nispen: de carnavalsoptocht, de kindermiddag, de ouderenmiddag en alles wat er nog meer bij carnaval hoort. "Dat krijgen we met het kleine aantal mensen dat nog over is niet meer voor elkaar." Het afgelopen jaar deden ze al een oproep aan de inwoners van Nispen, maar dat leverde niets op. Inmiddels spreekt de club van een noodkreet. "Anders moeten we ons heil elders zoeken met carnaval. Dan wordt het een gewone week in Nispen en geen carnaval, dat is niet de bedoeling." De club heeft een deadline gesteld. Ze hoopt dat de nieuwe aanwas zich voor 1 juli 2024 meldt. "Anders wordt het heel moeilijk om nog iets te organiseren voor volgend jaar." Ruzie is er niet binnen de club, benadrukt hij. "We zitten in goede harmonie rond de tafel. We zetten nu nog één keer de schouders eronder."

"Alle leeftijden komen bij elkaar en er is nooit narigheid."

Ook Annick Verhoeven, eigenaar van Café de Gouden Leeuw en Zaal Verhoeven in Nispen, schrok van het nieuws. "Carnaval heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in deze kroeg. Als het niet doorgaat, heeft dat voor ons echt gevolgen. Maar ook voor het dorp. Carnaval zorgt voor saamhorigheid. Van jong tot oud, alle leeftijden komen bij elkaar en er is nooit narigheid." Komend weekend gaat de club deur aan deur met folders werven. Tijdens de Oranjemarkt op Koningsdag hopen ze mensen over te halen en er komt een inloopavond zodat geïnteresseerden vragen kunnen stellen. Maar waarom is het voor de mensen uit Nispen zo leuk om onderdeel te worden van Carnaval Nispen? "Je krijgt er heel veel leut voor terug en je bent een ervaring rijker. Het is iets wat je heel lang meedraagt, je blijft betrokken. Bij mij zit het echt in m'n hart."