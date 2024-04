Zedenmisdrijf in park: twee verdachten opnieuw aangehouden

De politie heeft deze week twee verdachten van een zedenmisdrijf in het Burgemeester Geukerspark in Helmond opnieuw aangehouden. Het gaat om jongens van 16 en 18. Ze zouden met enkele andere jongeren op 16 december 2023 een vrouw van 32 onzedelijk hebben bejegend. Wat er die nacht rond vier uur precies met haar is gebeurd, wil de politie nog niet zeggen.

De twee tieners werden in december ook al opgepakt. Toen werden ze na verhoor vrijgelaten. Onlangs kwamen ze opnieuw als verdachten in beeld, onder meer door aanvullend sporenonderzoek. Afgelopen dinsdag werden ze aangehouden in Rotterdam en Helmond. De 16-jarige jongen is inmiddels weer vrijgelaten. De 18-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij het zedenmisdrijf. De rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Bosch besloot deze vrijdag dat hij twee weken langer vast blijft zitten. Op 5 maart werden vier andere verdachten opgepakt. Het gaat om jongens van 17 en een van 16 uit de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Dronten. Drie van deze verdachten zitten al bijna een maand in de cel. De vierde verdachte is inmiddels op vrije voeten. Het onderzoek gaat intussen verder en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten. De gemeente Helmond heeft vorige maand al camera's en extra verlichting in het park geplaatst om de veiligheid er te verbeteren.