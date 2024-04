Dit doen we op de eerste zomerse dag van het jaar

De temperatuur stijgt en dus gaan mensen al vroeg naar buiten om de eerste zonnestralen mee te pakken. Het is nu al 21 graden in Brabant en dus worden de terrassen gevuld of is het juist tijd voor een tocht in de natuur. Brabanders waren in ieder geval al vroeg in de weer, om er een mooie dag van te maken.

Zo is scoutingvereniging Gillesa uit Gilze potgrond aan het verkopen voor mensen die hun tuin zomerklaar willen maken. Zakken vol liters potgrond en dat alles om geld op te halen voor de scouting. "We staan hier al vanaf 9:00 uur 's ochtends, om geld op te halen voor ons zomerkamp", legt Joey uit. "We hebben nu al 22 zakken potgrond verkocht."

Joey van scoutingvereniging Gillesa met de zak potgrond in zijn hand.

Even verderop genieten eerste mensen al van hun eerste drankje op het terras. En dat smaakt voor de twee vrouwen naar meer. "Ik zit hier samen met mijn zus. We wonen hier vlakbij en ik had zin een cappuccino en vooral met dit weer", laat Toos van Chaam weten. "Het is nu eindelijk lekker weer na al die regen, maar de ijsjes ga ik nog niet in huis halen."

Toos en Corrie van Chaam zitten in Gilze al op het terras

het warme weer trekt natuurlijk ook toeristen naar Brabant, zo ook onze zuiderburen. "We hebben hier bij de fietswinkel een kaart meegekregen en gaan hier lekker fietsen door de natuur", zegt de Vlaamse. "Al weet ik nog niet of ik de kaart gaan gebruiken. Er is namelijk ook een app en dat is wel wat makkelijker te volgen."

De eerste toerist maakt een fietstocht in Gilze