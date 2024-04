Warmterecord in Brabant: 24,6 graden en we genieten ervan

Nooit eerder was het zo warm in Brabant op 6 april. In Eindhoven is het 24,6 graden en dat is volgens Weerplaza de warmste plek van Nederland. We verslaan hiermee de Limburgers die het oude record in handen hadden. Brabanders waren in ieder geval al vroeg in de weer, om er een mooie dag van te maken.

Zo is scoutingvereniging Gillesa uit Gilze potgrond aan het verkopen voor mensen die hun tuin zomerklaar willen maken. Zakken vol liters potgrond en dat alles om geld op te halen voor de scouting. "We staan hier al vanaf 9:00 uur 's ochtends, om geld op te halen voor ons zomerkamp", legt Joey uit. "We hebben nu al 22 zakken potgrond verkocht."

Joey van scoutingvereniging Gillesa met de zak potgrond in zijn hand.

Even verderop genieten eerste mensen al van hun eerste drankje op het terras. En dat smaakt voor de twee vrouwen naar meer. "Ik zit hier samen met mijn zus. We wonen hier vlakbij en ik had zin een cappuccino en vooral met dit weer", laat Toos van Chaam weten. "Het is nu eindelijk lekker weer na al die regen, maar de ijsjes ga ik nog niet in huis halen."

Toos en Corrie van Chaam zitten in Gilze al op het terras

Ook op de camping is het lekker vertoeven. Bij campingpark 't Haasje in Oosterhout zetten Wil en Peter letterlijk de bloemetjes buiten. Hun campingplaats staat vol met bloemetjes en bordjes. "Ik ben altijd wel een beetje aan het rommelen. En het lekker gezellig houden", zegt Wil. "Zeker als je zeven maanden op de camping zit, dan wil je het lekker aankleden. En dan vanavond nog naar de bingo." "Ik zit hier lekker op me gemak met mijn iPad en dan kom ik de dag wel door", vertelt Peter. "We staan hier van april tot en met oktober en komen hier heerlijk tot rust. Thuis is het toch allemaal van hot naar her."

Wil en Peter op de camping in Oosterhout

"We zitten hier lekker onder het luifel en zo als het warm wordt, gaan we eronder vandaan", legt Marianne uit. Het seizoen is begonnen en als het zo nog lekkerder wordt, ga ik wellicht nog even zwemmen." Sommige campinggasten hebben andere plannen en dan komen vanzelf de spelletjes tevoorschijn. "Pieter is onze quizmaster en hij zorgt voor alle spelletjes", zegt een van de broers. "Niet alleen sjoelen, maar ook spelletjes voor binnen. Dit doen we ieder jaar op ons familieweekend."

Lekker sjoelen op familieweekend in Oosterhout

het warme weer trekt natuurlijk ook toeristen naar Brabant, zo ook onze zuiderburen. "We hebben hier bij de fietswinkel een kaart meegekregen en gaan hier lekker fietsen door de natuur", zegt de Vlaamse. "Al weet ik nog niet of ik de kaart gaan gebruiken. Er is namelijk ook een app en dat is wel wat makkelijker te volgen."