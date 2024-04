Zo geniet Brabant van de eerste warme dag van 't jaar

Brabant geniet van de eerste warme dag dit voorjaar. Nooit eerder was het op 6 april zo warm in onze provincie. In Eindhoven was het ietsje warmer dan 25,0 graden. Brabanders maakten er een mooie dag van, sommigen doken zelfs in het water.

Zandkastelen bouwen, suppen of gewoon stilliggen en niks doen: bij recreatieplas 't Zand in Alphen wordt zaterdagmiddag volop genoten. Zo ligt Wendy langs de kant in bikini. "De kindjes hebben al fanatiek gezwommen en zijn lekker met 't supboard naar de overkant gegaan." Naar huis hoeven ze nog lang niet en ze zien wel wat de dag verder brengt. "We hebben genoeg eten en drinken bij ons en we blijven zo lang het leuk blijft." Een eindje verderop zit een echtpaar, met kleren aan langs het water. "Voor mij geen bikini, zij zijn vast warmbloediger dan ik. Er staat toch nog wat wind en de zon is regelmatig achter de wolken", vertelt de vrouw.

Wat zij het liefste doet op een dag als deze? "Gewoon lekker relaxen en verder niks, helemaal zen." Ook de verkenners van scouting Goirle zijn aan het water te vinden. Twee jongens zijn met kleren en al het water in gedoken. "We zijn er gewoon in gesprongen maar het was koud, heeeeel koud. In het begin viel het mee maar toen ik er helemaal in zat, wilde ik toch snel terug."

Navaljo dook het water in bij 't Zand, maar dat viel tegen.

Even verderop genieten zonaanbieders al van hun eerste drankje op het terras. En dat smaakt voor de twee vrouwen naar meer. "Ik zit hier samen met mijn zus. We wonen hier vlakbij en ik had zin een cappuccino en vooral met dit weer", laat Toos van Chaam weten. "Het is nu eindelijk lekker weer na al die regen, maar de ijsjes ga ik nog niet in huis halen."

Toos en Corrie van Chaam zitten in Gilze al op het terras

Wie wel trek heeft in een ijsje, belandt in Tilburg in een lange rij. Ook op het terras zit het vol met mensen die genieten van een ijsje.

Bij campingpark 't Haasje in Oosterhout zetten Wil en Peter letterlijk de bloemetjes buiten. Hun campingplaats staat vol met bloemetjes en bordjes. "Ik ben altijd wel een beetje aan het rommelen. En het lekker gezellig houden", zegt Wil. "Zeker als je zeven maanden op de camping zit, dan wil je het aankleden. En dan vanavond nog naar de bingo." "Ik zit hier lekker op m'n gemak met mijn iPad en dan kom ik de dag wel door", vertelt Peter. "We staan hier van april tot en met oktober en komen hier heerlijk tot rust. Thuis is het toch allemaal van hot naar her."

Wil en Peter op de camping in Oosterhout

"We zitten hier lekker onder het luifel en zo als het warm wordt, gaan we eronder vandaan", legt Marianne uit. Het seizoen is begonnen en als het zo nog lekkerder wordt, ga ik wellicht nog even zwemmen." Sommige campinggasten hebben andere plannen en dan komen de spelletjes tevoorschijn. "Pieter is onze quizmaster en hij zorgt voor alle spelletjes", zegt een van de broers. "Niet alleen sjoelen, maar ook spelletjes voor binnen. Dat doen we ieder jaar op ons familieweekend."

Lekker sjoelen op familieweekend in Oosterhout

Scoutingvereniging Gillesa uit Gilze ging zaterdag al op tijd potgrond verkopen, om geld op te halen voor de vereniging. "We staan hier al vanaf negen uur 's ochtends, om geld op te halen voor ons zomerkamp", legt Joey uit. "We hebben nu al 22 zakken potgrond verkocht."