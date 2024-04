112-nieuws: meisje aangereden op oversteekplaats • auto door brand verwoest

03.39

Een man (41) is afgelopen nacht na een messteek om het leven gekomen aan de Zuid-Oosterstraat in Tilburg. Een paar honderd meter verderop vonden agenten een gewonde vrouw op straat. Ook zij heeft snij- en steekwonden. De vrouw was enigszins aanspreekbaar en werd in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, werd de vrouw aangehouden. Zij wordt vooralsnog als verdachte aangemerkt, meldt de politie.

