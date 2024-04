112-nieuws: meisje aangereden op oversteekplaats • naakte man in Alphen

08.57

De politie is op zoek naar een naakte man. Hij werd vanmorgen met alleen een klein, bruin rugzakje om gezien in de buurt van de Huisdreef in Alphen. "Het is lekker weer, dat snap ik", reageert een wijkagent op Instagram. :"Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Er lopen ook gewoon andere mensen en kinderen rond..." Mensen in de buurt wordt gevraagd de politie te bellen als ze de naakte mensen ergens zien.