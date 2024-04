Jordy en Anke hebben auto in huis: 'We kunnen weer opnieuw beginnen'

Na een onrustige nacht is Anke (23) een beetje bekomen van de schrik als ze zondag aan de keukentafel van haar ouders terugblikt op de nacht. "Als we op de bank hadden gezeten, dan hadden we het niet overleefd." Anke heeft het dan over de auto die dwars door de muur van haar huis naar binnenreed. Het huis dat ze net met haar vriend Jordy (26) helemaal had opgeknapt.

Het stel had het heel leuk in Reusel, maar een onverwachts telefoontje van de ouders van Anke maakt snel een einde aan de gezelligheid. "We wonen naast Jordy en Anke en werden gewekt door onze buren. Zij hadden de klap wel gehoord", zegt de moeder aan de keukentafel. "Het moet een enorme klap zijn geweest, want de lantaarnpaal voor ons huis ligt nu in Anke's huis, 50 meter verderop."

"We waren gelukkig niet thuis, maar bij een trekkertrekfeest in Reusel", vertelt Anke die nu een auto in haar huis geparkeerd heeft staan.

Het stel heeft bij de ouders van Anke geslapen, want in hun eigen huis was onbegaanbaar. En dat terwijl ze het pas helemaal hadden verbouwd. "In oktober zijn we er gaan wonen en vrijdag hing de laatste lamp", zegt Anke. "We moesten de tuin nog doen en dan was alles af."

Van het 'perfecte plaatje' is nu niets meer over en dat weten Jordy en Anke helaas ook. "De auto is door de zijkant van ons huis gegaan en staat nu geparkeerd tegen onze bank", legt Anke uit. "We beseffen nu ook dat we waarschijnlijk helemaal opnieuw moeten beginnen."