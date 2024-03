Auto ramt huis: ook deze panden raakten flink beschadigd na klap van auto

Annie uit Schijndel schrok donderdagnacht enorm toen een auto haar huis ramde. De bestuurder reed met hoge snelheid tegen de zijgevel. De vrouw kwam met de schrik vrij, net als veel bewoners in eerdere gevallen. Het was niet de eerste keer dat een auto bij een huis naar binnen is gereden. Een overzicht.

Huis beschadigd dat net verbouwd was

Bij een huis in Sprundel dat net was verbouwd, werd in maart flink wat aan diggelen gereden. De bewoonster lag te slapen toen een auto haar woning binnenreed. De bestuurder werd al enige tijd op de hielen gezeten door de politie. In zijn auto lagen wapens en munitie.

Politie doet onderzoek (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Wakker van enorme klap: hier lees je hoe de bewoonster haar woonkamer aantrof Auto rijdt naar binnen terwijl gezin thuis zit

Het was oudjaarsavond toen de familie Alfares in Oudheusden werd opgeschrikt door een knal. De herrie kwam van een dronken automobilist die met volle vaart tegen de voorgevel was gereden. Vader, moeder en hun drie kinderen zaten toen juist aan de andere kant van hun huis op de bank. De kinderen vertellen wat ze zagen:

Dronken man die tegen huis reed smeekte om niet de politie te bellen 'Lekker wijntje' moest even wachten

Een man aan de Graspeel in Zeeland dacht een rustig avondje tegemoet te gaan. Hij had wel zin in een ‘lekker wijntje', maar nog voordat hij aan zijn glaasje kon nippen, had hij al een kater te pakken. Een busje ramde zijn woning. Dat gebeurde met zoveel geweld dat een groot deel van zijn huis hersteld moest worden.

Ook de regenpijp overleefde de klap niet (foto: Tom Berkers).

De bewoner vertelt dat hij net aan een wijntje wilde beginnen toen het busje zijn huis ramde Vaste klant rijdt restaurant binnen

Een ontploffing, daar dacht de eigenaar van een Chinees restaurant in Rosmalen aan toen er op een avond een auto zijn zaak binnenreed. Achter het stuur van de wagen zat een 88-jarige man, die er nota bene vaste klant is. De ravage was enorm.

Het geramde restaurant (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).

De eigenaar vertelt dat hij dacht dat iets ontplofte toen de auto zijn zaak binnenreed Politiewagen 'valt huis binnen'

Ook bij agenten kan het wel eens misgaan. In Veen had een politiewagen door nog onbekende oorzaak de grip op de weg verloren. De wagen slipte en kwam tegen een huis tot stilstand. De bestuurder werd naar een ziekenhuis gebracht. De schade aan auto en huis was flink.

'Zelfs' agenten kunnen in de fout gaan, zoals in Veen (foto: Dumpert.nl).

De politieauto ramde per ongeluk het huis, hier lees je er meer over Auto van ouders geleend: foute afloop

Een jongen die de auto van zijn ouders had geleend, kwam dat duur te staan. De minderjarige bestuurder reed tegen een huis in Eindhoven, niet ver van het huis van zijn ouders vandaan. De bewoonster van het huis dat werd beschadigd, raakte niet gewond. Ze schrok zich wel rot van de knal, ook omdat er een kast omviel.

De beschadigde auto (foto: SQ Vision).

Minderjarige bestuurder ramt huis, de schade aan het huis was enorm Achtervolging loopt slecht af

Een man die door de politie werd achtervolgd, reed in zijn vluchtpoging tegen een huis aan in Eindhoven. Het ging mis toen hij tussen wat huizen en geparkeerde auto’s doorreed. De bestuurder kwam knel te zitten achter het stuur. Het gezin dat in het huis woont, was bang dat een overvaller probeerde binnen te komen. Dat viel mee, maar er zaten wel flinke scheuren in de gevel.