Auto rijdt binnen bij Chinees restaurant, eigenaar dacht aan ontploffing

Een ontploffing. Dat was het eerste waar eigenaar S.T. Yan aan dacht toen woensdagavond rond vijf uur een auto bij zijn Chinees restaurant in Rosmalen naar binnen reed. Achter het stuur van de auto zat een 88-jarige man. Een vaste klant zelfs. "Ik was aan het werk bij de bakplaat en ben meteen naar de ingang gerend om te kijken wat er precies aan de hand was", vertelt de eigenaar.

Bij de ingang zag hij de enorme schade. "Er stond een auto binnen en ik zag de bestuurder uitstappen. Een van onze klanten is naar de man gerend om te kijken of hij niet gewond was. Hij heeft de man gerustgesteld en de motor van de auto uitgezet." De typische ingang van het Chinees restaurant was door het ongeluk compleet vernield. De deuren zijn inmiddels vervangen door enkele houten schotten. Tegen de wand staan de kapotte deuren. De vazen die in de hal stonden liggen aan diggelen en een kast is onherstelbaar beschadigd. "Gelukkig is het alleen materiële schade. Alles wat kapot is, is gelukkig te herstellen. De deuren waren al zo'n zevenduizend euro per stuk. Ik moet nog kijken of er tussen de vernielde spullen iets van waarde zit. We mogen het nog niet opruimen. Eerst moet de schade-expert langskomen."

"Ik neem de bestuurder niets kwalijk. Dit kan kan gebeuren."

Yan kan alleen maar gissen naar de oorzaak van het ongeluk. "Ik denk dat de bestuurder wilde parkeren, maar in plaats van de rem het gaspedaal heeft ingedrukt. Daarna is hij in volle vaart naar binnen gereden. De man is een vaste gast van ons restaurant. Hij komt hier iedere week eten halen. Ik heb nog contact gehad met zijn dochter. Het gaat goed met hem. Ik neem hem niets kwalijk. Dit kan gebeuren." In de hal van het restaurant stonden op het moment van het ongeluk geen gasten. "In het restaurant zaten wel zo'n veertig gasten te eten", vertelt de eigenaar. "Zo'n ongeluk is een klap in mijn gezicht, maar ik ben blij dat er geen doden zijn gevallen."

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Foto: Bart Meesters/SQ Vision