Dronken man die tegen huis reed smeekte om niet de politie te bellen

Familie Alfares zat zaterdagavond thuis op de bank in Oudheusden toen ze een enorme klap hoorde. “Ik dacht dat er een Cobra ontplofte. Ik dacht niet aan een auto”, vertelt de 11-jarige Celien. Maar dat was het wel. Een automobilist was met volle vaart tegen de voorgevel gereden. Net aan de andere kant van die muur zaten vader en moeder met hun drie kinderen op de bank.

Ook Celiens jongere broertje Saira was thuis. “Ik zat te gamen toen ineens de klap kwam. Ik schrok heel erg.” De auto beschadigde niet alleen de muur, ook het tuinbankje voor het huis ligt helemaal in stukken en een kinderfiets is verwrongen.

Binnen is te zien dat er scheuren in de gevel zitten. En ook de vensterbank is ontzet. “Als de ruit was gesneuveld dan was het glas boven op ons terechtgekomen.”

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet helemaal duidelijk. De automobilist reed vermoedelijk weg uit een parkeerplaats aan de overkant van de straat en reed recht de voortuin van de familie Alfares in. De bestuurder was onder invloed en had geen rijbewijs. “Hij had echt veel te veel gedronken, zegt Saira. En ook Celien viel het op dat de man niet goed wist wat hij zei. “Hij smeekte ons om niet de politie te bellen, maar ja: dat moest wel. En een buurman had dat al gedaan.”

De politie nam de automobilist mee naar het bureau. Uit bloedonderzoek bleek dat hij 1,7 promille alcohol in zijn bloed had. Dat is ruim drie keer de toegestane hoeveelheid. De 9-jarige Saira heeft er geen begrip voor: “Als je gedronken hebt is het niet verstandig om auto te rijden. Dat vind ik best wel slecht."

