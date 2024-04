Drie motorrijders zwaargewond op eerste lentedag: ‘Doe een opfriscursus!’

Op de eerste warme dag van het jaar vielen er in Brabant drie zwaargewonden door ongevallen met een motor. Die eerste mooie lentedagen zijn dan ook de gevaarlijkste, stellen deskundigen. “Dit zie je aan het begin van het seizoen heel vaak gebeuren”, vertelt Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland.

In Oosterhout brak een motorrijder zijn been, in Soerendonk gleed een man met zijn motor tegen een auto en in Steensel moest een motorrijder na een ongeval met een traumahelikopter naar het ziekenhuis.

Door het lekkere weer gaan meer motorrijders de weg op. Maar dat brengt ook risico’s met zich mee. Zeker als de motor de rest van het jaar in de schuur heeft gestaan. “Als mensen de hele winter niet hebben gereden en dan weer op de motor stappen, maken ze meer fouten of zijn ze minder oplettend”, legt Pomper uit.

Gemiddeld vallen onder motorrijders in het weekend 34 procent meer slachtoffers dan op doordeweekse dagen. In de weekenden in de maand april is dat zelfs 73 procent, bleek een paar jaar geleden uit cijfers van verkeerskundig ICT-bureau VIA.