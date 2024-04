112-nieuws: drijfnatte fietsendief aangehouden • auto vliegt in brand op A2

18.15

Iemand die een berg snoeihout aan het verbranden was op de Brede Heide in Boxtel heeft voor flinke rookoverlast gezorgd. Buurtbewoners schakelden de brandweer in omdat er in de omgeving van de Keulsebaan en de Eindhovenseweg veel rookontwikkeling was. Omdat er in de gemeente Boxtel in april niet meer mag worden gestookt, heeft de brandweer het vuur gedoofd. De stoker zelf hielp daarbij door met een landbouwvoertuig de berg takken uit elkaar te trekken. Naast de brandweer was ook de Handhaving naar de plek toegekomen. Of de man beboet is, is niet duidelijk.