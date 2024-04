VDL enige kandidaat voor doorstart van failliete busbouwer Van Hool

De Belgische busbouwer Van Hool zit in zeer zwaar weer. Het bedrijf is maandag failliet verklaard en komt nu grotendeels in handen van het Eindhovense VDL. Samen met het Duitse Schmitz Cargobull leggen ze circa 200 miljoen euro op tafel om de concurrent over te nemen.

De ondernemingskamer in Mechelen heeft zich maandagochtend over een faillissement uitgesproken. In een persconferentie van crisis manager Marc Zwaaneveld en curator Jeroen Pinoy is bekendgemaakt dat het tandem VDL en Schmitz Cargobull een bindende bieding heeft gedaan en er verder wordt gesproken. Bij de overname krijgt VDL ongeveer twee derde in handen, de rest gaat naar de Duitsers. Hoe het bedrijf exact verdeeld zal worden, daarover wordt nog onderhandeld.

Snelle doorstart

Volgens curator Pinoy zal een doorstart snel gaan. “Dan hebben we het niet over een kwestie van weken, maar dagen zodat het personeel dat overblijft meteen aan de slag kan.”

Belgische media melden eerder al dat na een overname van Van Hool VDL en Schmitz Cargobull er tussen de 1600 en 1800 banen gaan verdwijnen. Hierdoor zouden er van de 2400 werknemers nog maar 600 tot 800 overblijven. Dit werd bij de persconferentie bevestigd. "We weten dat het hard is, maar zonder doorstart was het nog erger", aldus de curator.

Eerdere mogelijk kopers haakten af

Van Hool heeft een schuld van circa 300 miljoen euro. Twee andere geïnteresseerde kopers van Van Hool haakten vorige week af:

de Nederlandse trailerbouwer Vlastuin,

de Dumarey Group van de Vlaamse ondernemer Guido Dumarey, die in België bekend staat als 'de bedrijvendokter'.

Van Hool, een rechtstreekse concurrent van VDL in Eindhoven, heeft al tijden last van de gevolgen van corona, hoge energiekosten, inflatie en wereldwijde problemen bij de levering van onderdelen. VDL herkent de problemen waar Van Hool mee kampt en heeft die zelf ook, maar zit niet in financieel zwaar weer.

Fors lagere winst

Vorige week maakte VDL uit Eindhoven bekend dat de winst fors was gedaald, maar onderaan de streep stond nog altijd een nettowinst van 82 miljoen euro. Een jaar eerder was het nog 298 miljoen euro.

De oorzaken van de winstdaling: einde van de autoproductie in de fabriek van VDL Nedcar in Born en problemen met de levering van bussen door materiaaltekorten.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Concurrent VDL in zwaar weer: 'Wij herkennen de problemen'



VDL ziet nettowinst dalen met ruim 200 miljoen euro