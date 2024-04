Vrouw die petje gooide naar Van der Poel krijgt aangifte aan de broek

De Franse vakbond voor professionele wielrenners (UNCP) gaat aangifte doen tegen de vrouw die zondag een petje naar Mathieu van der Poel gooide tijdens Parijs-Roubaix. Van der Poel won die race glansrijk, maar het had ook anders kunnen aflopen omdat het petje richting zijn achterwiel werd gegooid.

Rennersvakbond CPA staat achter de aangifte van de Franse vakbond. "We gaan die persoon opsporen, dat is zeker", zegt Adam Hansen, voorzitter van de CPA, tegen Global Cycling Network. "Maar we zijn voor een gang naar de rechter afhankelijk van nationale federaties, omdat wij in Zwitserland gevestigd zijn."

Val of kapotte fiets

Van der Poel sleepte de overwinning binnen na een solo van zestig kilometer. Op veertig kilometer voor de eindstreep gooide een vrouw een petje richting het achterwiel van de veelwinnaar. Dat had volgens kenners tot een kapotte fiets of een val kunnen leiden.

Van der Poel is de laatste maanden vaker het doelwit van toeschouwers die hem dwars willen zitten. Vorige week deed de Belgische rennersvakbond BPCA al aangifte tegen fans die tijdens de Ronde van Vlaanderen bier naar Van der Poel gooiden.

De CPA en de UNCP zorgden er eerder voor dat een vrouw die een massale valpartij in de Tour de France veroorzaakte een boete van 1200 euro moest betalen.