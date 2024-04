Leraar heeft seks met leerling (16): celstraf en contactverbod

Een man van 55 uit Best moet 22 maanden de cel in, omdat hij als leraar van het Pius X-College in Bladel meerdere keren seks heeft gehad met een leerling van deze school. Ook stuurde hij haar onder meer dickpics (foto’s van zijn stijve piemel). Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit maandag in hoger beroep bepaald.

Ook besloot het hof dat de man geen contact meer mag leggen met het nu 21-jarige slachtoffer uit Eindhoven. Verder moet hij haar een schadevergoeding van ruim 5500 euro betalen omdat de vrouw psychisch nog steeds lijdt onder wat ze heeft meegemaakt.

De rechtbank in Den Bosch gaf de ex-docent in november 2022 ‘slechts’ twee dagen cel, onder meer omdat er getwijfeld werd aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van de vrouw.

De Eindhovense reageert blij en opgelucht op de uitspraak. Ze vindt het vooral fijn dat het hof haar lezing wél gelooft. Toch kan ze de zaak nog niet afsluiten: de kans is groot dat de tegenpartij in cassatie gaat.

Meisje was zestien

De ontuchtige handelingen werden gepleegd tussen mei 2019 en maart 2020. Het hof baseert zich op verklaringen van de vrouw, het appverkeer tussen haar en de man uit Best en een getuigenverklaring. Hun contact begon met bijlessen, eerst op school en daarna bij de man thuis, het meisje was toen zestien.

Vervolgens hebben ze seks gehad in een hotel in België en bij het meisje thuis. Ze wilde dat in eerste instantie niet, maar omdat ze wel gevoelens had voor de man, stemde ze ermee in, zo stelt het hof. Volgens de ex-leraar heeft hij haar alleen aangeraakt om haar te troosten.

De man bekende wel dat hij seksueel getinte video’s en foto’s, van onder meer zijn stijve piemel, heeft gestuurd. Het hof neemt hem dat erg kwalijk, omdat hij wist dat het meisje geestelijk kwetsbaar was. Ook zouden docenten van scholen leerlingen juist moeten beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in plaats van ze hieraan bloot te stellen. De ex-leraar, die overigens getrouwd is en vader van vier kinderen, heeft in de ogen van het hof alleen zijn eigen lustgevoelens willen bevredigen.

'Onvoldoende onderbouwd'

De advocaat van de voormalige leraar zegt dat hij naar alle waarschijnlijkheid naar de Hoge Raad stapt om in cassatie te gaan. Binnen twee weken moet hij hierover een besluit nemen. “In mijn ogen heeft het hof op een aantal punten onvoldoende onderbouwd waarom het tot een bewezenverklaring is gekomen. Dat is vooral het geval bij de verklaringen van het slachtoffer”, verduidelijkt de raadsman. Hij noemt de uitspraak even verbazingwekkend als teleurstellend.

Of het wel of niet tot cassatie komt: het contactverbod gaat direct in. Uit de uitspraak blijkt dat de man vorig voorjaar nog berichten heeft gestuurd naar de oud-scholiere. Hierin stonden opmerkingen als: ‘pak hem dan in de mond’ en ‘ik heb je gevoelens nooit pijn willen doen’. Ook stuurde hij foto’s van zijn geslachtsdeel mee.

Het hof houdt er ernstig rekening mee dat de vrouw in de toekomst opnieuw niet veilig is voor de man en dat hij weer in de fout gaat.

