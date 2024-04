Zelfdodingspoeder door Alex Schot geleverd aan 'crimineel'

Alex Schot uit Eindhoven heeft het zelfdodingspoeder Middel X geleverd aan minstens een van de zeven vrouwen en mannen die deze week voor de rechtbank in Arnhem staan. Eén van hen, een man van 80 jaar uit Haarlem, verklaarde dit op de eerste zittingsdag. Hij en de zes andere verdachten zijn lid van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) en dat is volgens het Openbaar Ministerie (OM) een criminele organisatie.

Schot werd vorig jaar veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, wegens de verkoop van Middel X. De 30-jarige Eindhovenaar verkocht het middel zeker 1600 keer, waarna tien mensen overleden. Het was de eerste rechtszaak in ons land die draaide om Middel X.

De komende week staan zeven mensen voor de rechter in Arnhem, omdat ze er ook van beschuldigd worden dat ze, namens CLW, het poeder hebben geleverd. Dit middel wordt gebruikt door mensen, die een einde aan hun leven willen maken.

'Hulp bij zelfdoding'

Loek de L. is de 80-jarige Haarlemmer die op de eerste zittingsdag aan het woord kwam. Hij is een van de twee verdachten die zijn aangeklaagd voor het daadwerkelijk verstrekken van middel X. Het OM ziet hierin hulp bij zelfdoding en dat is strafbaar. Volgens justitie en politie heeft De L. ongeveer 640 porties van het poeder verstrekt. De L. wil dit aantal niet bevestigen. Hij zei wel dat Schot hem in eerste instantie poeders aanleverde en later capsules, ‘in een kant-en-klaar pakketje met het antibraakmiddel.’

De Haarlemmer verkocht het middel onder meer tijdens huiskamergesprekken of aan mensen die deze groepssessies hadden bijgewoond, zo vertelde hij in de rechtbank. "Die mensen kregen dan mijn telefoonnummer. Dan voerde ik nog een persoonlijk gesprek met ze en kon er eventueel geleverd worden."L.

Uitgebreide bijsluiter

Mensen die serieus belangstelling hadden, moesten wel lid zijn van de CLW. Vervolgens liet De L. hen de keuze het middel op te halen of door hem persoonlijk of per post te laten bezorgen. Ze kregen er een antibraakmiddel bij en een uitgebreide bijsluiter van negen A4'tjes. Op 26 juli 2021 viel de politie het huis van de Haarlemmer binnen. De verdachte vertelde de rechters dat hij net een dag daarvoor wilde stoppen met zijn praktijk.

Wim van Dijk later voor de rechter

Tot de zeven verdachten behoort niet Wim van Dijk. Deze psycholoog uit Den Bosch werd eerst lidmaatschap van een criminele organisatie verweten, maar dit kon het OM niet hard maken. Later dit jaar staat hij voor de rechtbank in Den Bosch waar hij zich wel moet verantwoorden voor het overtreden van de Geneesmiddelenwet.

De strafzaak gaat dinsdag verder met de bespreking van de dossiers van de overige verdachten. Naar verwachting worden maandag 15 april de eisen in de zaak tegen de zeven verdachten uitgesproken. De rechtbank hoopt op 2 juli uitspraak te doen.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via 113.nl.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Zelfdodingspoeder moet worden verboden: stichting sleept staat voor rechter

Bekijk hier de uitlegvideo die we eerder maakten over Middel X, Alex Schot en de ouders van Ximena Knol: