Zelfdodingspoeder moet worden verboden: stichting sleept staat voor rechter

Stichting Ximena’s Vlinder gaat aangifte doen tegen de Nederlandse staat. Ze wordt aangeklaagd, omdat ze het middel X niet verbiedt. Hiermee is ze, volgens de stichting, verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van dit zelfdodingspoeder.

De stichting is opgericht na het overlijden van Ximena Knol. In 2018 maakte de toen 19-jarige vrouw uit Uden een einde aan haar leven met het poeder, dat eenvoudig was besteld via internet. Middel X zou verboden moeten worden, vindt de stichting.

'Onvoldoende bescherming'

Middel X kwam in september 2017 voor het eerst in het nieuws. De Coöperatie Laatste Wil (CLW) stelde toen dat dit zelfdodingsmiddel snel, pijnloos en honderd procent zeker werkend zou zijn. Volgens Stichting Ximena’s Vlinder is het juist ‘uiterst ongeschikt’ en is het middel verre van veilig en humaan. Het kan bij verkeerd gebruik leiden tot verstikking en allerlei symptomen.

In maart 2022 stierf een man van 33 door de inname van natriumazide, een van de bestanddelen van Middel X. Met een verbod op dit middel was zijn leven mogelijk voorkomen, zo stelt de stichting. Ze stapt nu deze week naar de rechter, omdat in haar ogen de staat haar burgers onvoldoende beschermt en hen in gevaar brengt.

Ook is ze van mening dat de staat medeschuldig is aan het overlijden van mensen die Middel X hebben ingenomen. De aangifte wordt ondersteund door familieleden van mensen die het zelfdodingspoeder hebben gebruikt.

CLW-betrokkenen voor rechter

In Arnhem staan vanaf maandag zeven vrouwen en mannen terecht, omdat ze betrokken waren bij CLW. Die vereniging zet zich in voor het recht van mensen om zelf over hun dood te beslissen, maar ze is in de ogen van het Openbaar Ministerie een criminele organisatie.

De Bossche psycholoog Wim van Dijk werd eerst ook als verdachte gezien. Van Dijk heeft erkend dat hij aan meer dan honderd mensen het zelfdodingsmiddel heeft verstrekt. Zijn zaak is geseponeerd wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

De zeven die wel berecht worden, hebben een systeem in stand gehouden waarbij een middel voor zelfdoding werd verstrekt, zo staat in de aanklacht. Hulp bij zelfdoding en het verschaffen van middelen hiervoor is in Nederland strafbaar als er zelfdoding volgt. Twee verdachten die Middel X zouden hebben verstrekt, worden ook aangeklaagd voor hulp bij zelfdoding. De coöperatie zelf, wordt niet vervolgd.

Vorig jaar juli kreeg Alex Schot twee jaar cel vanwege de verkoop van zelfmoordpoeder. De 30-jarige Eindhovenaar verkocht het middel zeker 1600 keer, waarna tien mensen overleden. Zowel hij als het OM is in beroep gegaan. Het is niet bekend wanneer het gerechtshof zich hierover gaat buigen.

'Maak zelfdoding bespreekbaar'

Stichting Ximena’s Vlinder is door de ouders van Ximena Knol opgericht om zelfdoding onder jongeren bespreekbaar te maken en nabestaanden en andere betrokkenen bij te staan.

Ook is ze sinds 2018 in gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een verbod op Middel X te bewerkstelligen. De aangifte wordt de komende week bij justitie in Den Haag gedaan.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via 113.nl.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

De dood in een potje: is zelfmoordpoeder Middel X een vloek of zegen?

Handel in zelfmoordpoeder Middel X: ook het OM gaat in hoger beroep

Psycholoog (78) die zelfdodingsmiddel verkocht haalt duizenden euro's op