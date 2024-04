Alex B. weer de fout in, nu met cokelab in de tuin van zijn moeder

Een van de veroordeelde mannen van de geruchtmakende ontvoering van Gino en Rien in Breda stond dinsdag weer voor de rechtbank. Nu voor wapenhandel, afpersing en een drugslab. De straffen die Alex B. (59) boven zijn hoofd hangen, stapelen zich intussen flink op. En hij is ook nog ziek.

Gemaskerde nepagenten drongen eind 2015 een garagebedrijf in Breda binnen. Ze namen de achterneven Gino en Rien mee. Beelden van bewakingscamera's toonden de heftigheid van de ontvoering.

Tussen kerst en oud en nieuw zaten Gino en Rien opgesloten in een kleine aanhangwagen in een loods in Chaam. Het motief was mogelijk een geldschuld. Twaalf verdachten werden opgepakt. Tegen drie was er voldoende bewijs. Alex B. uit Chaam was een van hen. Hij kreeg drie jaar cel.

'Cicario'

Alex B. zat nooit stil, zo schetste de officier van justitie bij zijn rechtszaak in Breda dinsdag. Uitgerekend in aanloop naar zijn rechtszaak over Gino en Rien was hij stiekem bezig met wapenhandel. B. gebruikte de onderwereld-app Exclu. En de schuilnaam Cicario. De politie kon alle puzzelstukjes samenbrengen en hem identificeren.

Cicario chatte over de celstraf van drie jaar die hij had gekregen en nogal hoog vond. Maar hij chatte ook over zijn blaaskanker, zijn hond met zeven pups, de naam van zijn dochter, een shoarmatent in de buurt en de auto van zijn moeder. Verder 'zakelijke' taal, over vuurwapens, zoals een 'kolf', een 'loop' en 'pinda's', vaktaal voor kogelpatronen en prijzen voor de wapens.

B. verklaarde later bij de politie dat het ging over motoronderdelen. In de rechtszaal wilde hij er niet op in gaan. "Ik beroep me op mijn zwijgrecht."

Autohandel

Net veroordeeld, belandde B. in een ruzie met een autohandelaar in Made. Op camerabeelden die werden afgespeeld in de rechtszaal was B. zichtbaar. En nog andere mannen. Op de achtergrond klonk: 'bek houden, bek houden'. B. zegt dat hij er toevallig was om naar een auto te kijken voor zijn moeder, voor wie hij mantelzorger is.

"Ik wist niks van de situatie af", zei B. Volgens de angstige garagehouder eisten B. en zijn maten 100.000 euro. Dat geld moest een dag later klaar liggen. Maar de politie wachtte ze op. De mannen ontkenden de afpersingspraktijken en zeiden dat het allemaal wel meeviel.

De officier van justitie eiste tot zestien maanden celstraf. Voor B. lag het anders: zijn aanklacht bleek nog groter.

Drugslab

Na die afpersingszaak in april 2023 kwam bij de politie een anonieme tip binnen over een chemische lucht rond het huis van B. in Chaam en zijn moeder die naast hem woont. Een drone verkende het terrein. Agenten zagen tussen beide woningen een campingtent. Van onder het zeil stak een blauwe jerrycan uit. Bingo.

In de tent zat een cocaïnewasserij verstopt. Het was een grote bende met drugsafval, apparatuur en jerrycans. Agenten vonden dik 13.000 euro contant geld.

B. vertelde de politie dat hij nooit in die tent had gekeken. Ene 'Marco' was daar bezig. Die had daar ooit gestolen auto's gestald. Marco had Alex nu 2500 euro gegeven 'om iets op te slaan. Maar hij zou geen rare dingen doen daar', zei B.

De officier van justitie denkt dat B. zelf achter het lab zat en noemde het een 'bijzonder zware combinatie van strafbare feiten' en eiste zes jaar celstraf. Dat hoorde B. al niet meer. Hij ging halverwege zijn rechtszaak naar het ziekenhuis voor zijn volgende chemokuur.

Op 16 mei beslist de rechtbank.

