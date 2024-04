'Frits van Eerd regelde sponsorcontracten in ruil voor gratis spullen'

Voormalig Jumbo-eigenaar Frits van Eerd wordt vervolgd voor corruptie en valsheid in geschrifte. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij sponsorcontracten in de motorcross geregeld in ruil voor gratis spullen of korting daarop. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Van Eerd werd in september 2022 gearresteerd in een groot fraudeonderzoek van het OM en de fiscale opsporingsdienst Fiod. Daarbij doorzochten opsporingsambtenaren zijn huis in Heeswijk-Dinther en het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo in Veghel. Er werden dozen vol documenten in beslag genomen en Van Eerd bleef vier dagen vastzitten voor verhoor.

Bij de inval werden nog acht andere verdachten aangehouden, waaronder autohandelaar en voormalig motorcrosstrainer Theo E. uit Assen. Frits van Eerd liet zich volgens het OM door hem omkopen. De voormalig Jumbo-eigenaar zou sponsorgeld hebben gegeven in ruil voor drie crossmotoren, een oplegger en een jerrycan met onkruidbestrijdingsmiddel.

Vertrouwen in rechtszaak

Een paar maanden na de inval kondigde Van Eerd zijn vertrek aan bij Jumbo. De nieuwe Jumbo-topman Ton Van Veen liet vorig jaar zomer weten dat Van Eerd zelf niet wist waar hij precies van verdacht werd. Nu ontkent Van Eerd de beschuldigingen. Zijn advocaten bevestigen in een gesprek met het FD dat hij dit najaar voor de rechter moet verschijnen en zien dat met vertrouwen tegemoet. Zij noemen de corruptiebeschuldiging er ‘met de haren bijgesleept’.

Dat Van Eerd wordt vervolgd komt volgens het FD onverwachts. Bronnen zouden eerder uit zijn gegaan van een boete. De advocaten van de ondernemer gingen de afgelopen tijd met het OM in gesprek om de zaak buiten de rechtbank om af te doen, maar die besprekingen klapten.

Gevangenisstraf

Op de omkoping, in dure taal niet-ambtelijke corruptie, staat maximaal vier jaar gevangenisstraf. Ook beschuldigt het OM Van Eerd van valsheid in geschrifte, omdat de spullen die hij van E. kreeg niet vermeld stonden in de sponsorcontracten van Jumbo. Daarvoor kan hij maximaal zes jaar gevangenisstraf krijgen. Bij de inval in het huis van Van Eerd werden ook tonnen aan contant geld gevonden. Het OM onderzoekt nog of de Brabantse ondernemer ook daarvoor vervolgd gaat worden.

Jumbo laat schriftelijk weten dat het op de hoogte is van de vervolging. "Frits is sinds september 2022 niet meer actief betrokken bij de aansturing van Jumbo. Dit besluit van het OM heeft dan ook geen consequenties voor de bedrijfsvoering van onze onderneming", reageert een woordvoerder. "Uiteraard volgen wij het verloop van de zaak met grote belangstelling en we hopen voor Frits dat er snel een einde komt aan deze onzekere periode."

Justitie laat weten dat de eerste zitting in de zaak rond Frits van Eerd staat gepland op 16 september dit jaar.

