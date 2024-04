112-nieuws: tractor belandt op kop op de weg • vrouw vermist in Schijndel

12.53

Het is nog onduidelijk waarom, waarmee en hoe een Algerijnse asielzoeker eind vorig jaar ernstig gewond is geraakt. Hij had het met een landgenoot aan de stok gekregen in het asielzoekerscentrum in Budel. Deze man van 28 stond woensdag voor de rechtbank in Den Bosch wegens poging tot doodslag. De inhoudelijke zaak werd aangehouden, omdat het onderzoeksdossier in de ogen van de rechter nog lang niet klaar is. Daarom worden er nog diverse getuigen opgeroepen en zullen ook de twee Algerijnen weer worden gehoord.

De zaak gaat in de zomer verder. De steekpartij was in de nacht van 30 op 31 december vorig jaar. Hiervoor zijn nog twee verdachten, het Openbaar Ministerie moet nog besluiten of zij ook worden vervolgd.