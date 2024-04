Vader vrijgesproken van ontucht met zijn kinderen, geen hard bewijs

Een man van 44 is vrijgesproken van het plegen van ontucht met zijn drie kinderen in Oudenbosch. De rechtbank in Breda kwam donderdag tot dit oordeel vanwege gebrek aan overtuigend bewijs. De verklaringen van de ex van de man en de drie kinderen bevatten te veel tegenstrijdigheden en ook leken verklaringen op elkaar afgestemd.

Volgens de 44-jarige man om hem zwart te maken. Hij werd ervan beschuldigd dat hij aan de geslachtsdelen van zijn dochters en zoon (6, 9 en 12) zou hebben gezeten.

Formeel kan het Openbaar Ministerie (OM) nog in beroep gaan. Maar, de kans hierop is erg klein, omdat twee weken geleden tijdens de zitting al vrijspraak werd geëist. Ook volgens het OM konden de beschuldigingen namelijk niet hard worden gemaakt. Net als het OM wees de rechter het verzoek van de kinderen en hun moeder af om duizenden euro’s aan smartengeld toe te kennen.

De rechtbank vond het niet geloofwaardig dat de kinderen exact dezelfde woorden gebruikten voor de ontucht van hun vader. Zo hadden alle drie de kinderen het over 'paardje rijden' en over 'kont' en over 'vieze dingen die papa deed'. In hun verklaringen benoemen de kinderen dezelfde handelingen, maar nergens werden ze concreet. Nergens wordt invulling gegeven aan wat dan bijvoorbeeld 'de vieze dingen' waren. De rechtbank vindt dit opvallend en dit kan erop duiden dat de verklaringen op elkaar zijn afgestemd.

Borsten en geslachtsorganen betast

De man zou de borsten en geslachtsorganen van zijn kinderen hebben betast. Hem werd ook verweten dat hij bewust met zijn penis de kinderen had aangeraakt. Ook zou hij op hen zijn gaan liggen en geprobeerd hebben een van zijn dochters een tongzoen te geven.

Verder ging het verhaal dat hij een van zijn dochters had meegenomen toen hij vanwege zijn cocaïneverslaving een afspraak had bij een dealer. En werd hem voorgehouden dat hij geweld had gebruikt tegen zijn vrouw. Kortom, de vader nam het niet zo nauw met zijn ouderlijke verantwoordelijkheid.

De inmiddels naar Zwijndrecht verhuisde man luisterde tijdens de zitting woedend en met afgrijzen naar de aantijgingen. “Complete waanzin. Dit slaat nergens op. Ik weet echt niet waar dit over gaat”, verweerde hij zich. Natuurlijk werd er wel eens geknuffeld, maar van seksuele bedoelingen was volgens hem geen moment sprake geweest: “Dit was gewoon vaderliefde.”

De moeder van de kinderen, het stel is verwikkeld in een vechtscheiding, zat twee weken geleden ook in de rechtszaal. Volgens haar ex-man heeft zij alles bedacht en de kinderen opgestookt om hem zwart te maken.

De officier van justitie had opvallend weinig woorden nodig om vrijspraak te eisen. Ze betwistte de betrouwbaarheid van de verklaringen die de drie kinderen hebben afgelegd. Zij beschuldigden hun vader van ontucht, maar, zo vroeg de officier zich hardop af: “Hoe dan?”

'Enorme impact'

De eis was al een pak van het hart voor de man. Na het verlaten van de rechtszaal viel hij snikkend zijn moeder en tante in de armen. Zijn ex-echtgenote was vóór hem al naar buiten gelopen. De twee hadden elkaar geen moment in de ogen gekeken.

Volgens de advocaat van de nu vrijgesproken man voelt de uitspraak als een erkenning voor het leed dat zijn cliënt heeft geleden: "Voor mij is weer duidelijk geworden wat voor een enorme impact beschuldigingen van seksueel misbruik hebben. Hierdoor heeft mijn cliënt al bijna twee jaar zijn kinderen niet kunnen zien. Dat heeft hun band enorm beschadigd.”

De vader van de drie kinderen laat weten dat hij er nu alles aan gaat doen om het contact met hen te herstellen. “Mijn ex wil zelfs geen foto’s van hen geven. Haar hoef ik nooit meer te zien”, zei hij. De man heeft overigens een nieuwe vriendin en met haar een zoon van vijf maanden. Nu de vermeende ontuchtaffaire achter de rug is, hoopt hij met hen gelukkig te worden.

