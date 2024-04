112-nieuws: aanhoudingen om witwassen • vrouw vergeet pannetje met eieren

17.13

De politie heeft vanochtend bij invallen op zes locaties in Den Bosch drie verdachten aangehouden. Het gaat om verboden wapenbezit, het bezit van drugs en het bezit van zwaar illegaal vuurwerk. Ook worden ze verdacht van stroomdiefstal en van witwassen.

De verdachten wonen in Den Bosch en zijn 24, 43 en 71 jaar oud. Er zijn doorzoekingen gedaan in diverse woningen en in een opslagloods. Hierbij is een vuurwapen aangetroffen en twee nepvuurwapens. Ook is een flinke hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk, harddrugs en een flinke som contact geld gevonden.

De politie kreeg de verdachten na een uitgebreid onderzoek in beeld. Mogelijk volgen meer aanhoudingen, zegt de politie.