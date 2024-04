112-nieuws: scooter botst tegen busje • vrouw vergeet pannetje met eieren

16.01

De brandweer werd donderdagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Mgr. van Oorschotstraat in Heeswijk-Dinther. Een voorbijganger merkte de rook op en waarschuwde de brandweer.

De bewoonster was niet thuis, brandweerlieden hebben de voordeur van de woning open geramd. In de keuken stond een pannetje met eieren op het vuur. Deze was drooggekookt en had voor de nodige rookontwikkeling gezorgd. De woning is door de brandweer geventileerd.