Janny (67) is een echte Lourdesfan: 'Ik ben helemaal gek van Maria'

Ze reisde maar liefst dertig keer naar bedevaartplaats Lourdes en ook in haar huis spat de Mariaverering er vanaf. Janny Siemons (67) uit Sint Willebrord is een enorme bewonderaar van de moeder van Jezus. De Willebrordse vindt het dan ook ‘fantastisch’ dat met de komst van het relekwie van de heilige Bernadette er binnenkort een stukje Lourdes naar haar dorp komt.

De Mariadevotie werd Janny met de paplepel ingegoten. Voor haar is het dan ook heel vanzelfsprekend dat ze als vrijwilliger meehelpt tijdens de Lourdesreizen van haar parochie. Ook haar moeder kwam meerdere malen in Lourdes, de plek waar Maria aan molenaarsdochter Bernadette Soubirous zou zijn verschenen. Een schrijn met een stukje bot van de Heilige Bernadette maakt een rondgang door Nederland en is één dag in bedevaartplaats Sint Willebrord.

“Ik ben helemaal gek van Maria. Ze is er altijd voor mij en dat is altijd al zo geweest”, vertelt Janny terwijl ze haar verzameling zelfgemaakte iconen aan de muur laat zien. “Ik vind het beeld van moeder en kind heel rustgevend, daar krijg ik nooit genoeg van. Voor mij is Maria het belangrijkst. Zij is tenslotte de moeder van Jezus.”

“We zijn vorig jaar in het klooster van Nevers geweest waar Bernadette ligt opgebaard in een glazen kist. Dat was heel mooi en bijzonder om te zien. Ik ga in Lourdes ook naar de plekken waar Bernadette heeft gewoond. Nu komt er stukje van haar naar ons. Dat doet mij echt heel veel”, zegt Janny met trillende stem terwijl ze een kleine steen van het dressoir pakt.

“Die heb ik meegebracht uit Lourdes. Toen mijn vader ernstig ziek was, bad hij er elke dag mee tot Maria. Het gaf hem tot laatst toe kracht om de ziekte te dragen. Door het vele vasthouden, is het van een ruwe kei een gladde steen geworden. Uiteindelijk is mijn vader met de steen in zijn hand gestorven. In de schrijn met de relieken zit er ook weer een stukje rots uit Lourdes. Daarmee is de cirkel rond, een mooi symbool van ons rotsvaste geloof.”