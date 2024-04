Niezen, tranen en gesnotter: hooikoortsseizoen is weer begonnen

Het hooikoortsseizoen is dit jaar vroeg begonnen. Bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond meten ze met speciale apparatuur hoeveel pollen er in de lucht zitten. Hooikoortspatiënten moeten maatregelen nemen, willen ze het een beetje droog houden.

Bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond zijn ze dagelijks bezig om de actuele situatie voor hooikoortspatiënten in kaart te brengen. Een apparaat op het dak zuigt als een soort grote stofzuiger continu lucht op.

Want ook de maand april is zacht begonnen. Het weerinstituut verwacht daarom dat ook de graspollen drie weken eerder dan normaal in de lucht zullen hangen, de verwachting is begin mei. In de komende weken komen er namelijk steeds meer grassoorten tot bloei.

Februari en maart waren warm en daardoor loopt de natuur ongeveer drie weken voor op schema, meldt weerinstituut Weeronline. Het berkenpollenseizoen is alweer over z'n hoogtepunt heen, maar de piek van de graspollen zit er juist aan te komen.

"In het apparaat zit een rolletje met vaseline. De pollen worden in het apparaat gezogen en opgevangen op het rolletje. In het lab worden de pollen bekeken en geteld", legt onderzoeker Amer Hasanovic uit.

Als duidelijk is hoeveel en welke pollen er in de lucht zweven, wordt alle informatie verzameld in het pollennieuws van het ziekenhuis. Daar kunnen hooikoortspatiënten zien of ze beter binnen kunnen blijven.

Mieke Koenders is hooikoortsspecialist van het Elkerliek Ziekenhuis. Ze heeft tips om klachten te bestrijden: "Begin op tijd met je medicijnen, of eigenlijk had je al moeten beginnen. Het beste start je met medicijnen voordat het seizoen van start gaat. Zet een zonnebril op om te voorkomen dat de pollen in je ogen komen. Smeer vaseline onder je neus, zodat de pollen daarop blijven plakken en niet in je neus komen."

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Geertje streed tegen hooikoorts, maar leert er nu mee te leven