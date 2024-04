Zo zag Brabant er in 1906 uit: bekijk de postkaarten van Berkers Verbunt

In 1906 gingen drie fotografen met motorfietsen op pad. Hun missie was om zoveel mogelijk foto’s te maken van Brabantse dorpen en steden. De Astense uitgever Berkers Verbunt had het ambitieuze plan om een miljoen prentbriefkaarten af te laten drukken.

Of Berkers Verbunt de miljoen ooit heeft gehaald, is niet duidelijk. Maar honderdduizenden prentbriefkaarten zijn er zeker gedrukt. Uiteindelijk zijn er 675 verschillende afbeeldingen op de markt gebracht. Maar Janus Berkers kwam onder meer door het project in de financiële problemen en vertrok naar Amerika, een aantal schuldeisers achterlatend.

De briefkaarten van Berkers Verbunt zijn nu een gewild object onder verzamelaars en heemkundekringen. De waarde van de kaarten varieert van 50 tot 200 euro. Frans van Lierop uit Eindhoven is zo’n verzamelaar. Op twee kaarten na is zijn collectie compleet. Omroep Brabant mag van de verzamelaar een groot deel van de collectie laten zien.

Op de prentbriefkaarten staan dorpen en steden uit Oost- en Midden-Brabant. In West-Brabant zijn de fotografen niet gekomen. Waarom is niet duidelijk. Museum Klok & Peel in Asten heeft een tentoonstelling ingericht over de prentbriefkaarten van Berkers Verbunt. De collectie geeft een mooi tijdsbeeld van onze provincie aan het begin van de vorige eeuw.

Wil jij weten hoe een groot deel van onze provincie eruitzag in 1906? Bekijk dan de slideshow!