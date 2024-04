Groen licht voor migrantenhotel met 366 bewoners in Riel

Het migrantenhotel in Riel mag er komen. Een meerderheid in de gemeenteraad van de gemeente Tilburg is voor de komst van het pand voor de opvang van 366 arbeidsmigranten, zo bleek donderdagavond tijdens een raadsvergadering.

Op de publieke tribune zaten dertig tot veertig buurtbewoners die zich zorgen maken. Het migrantenhotel komt op de Rielseweg, op tweehonderd meter van de dorpskern, waar eerst discotheek Heidehoeve stond. Riel, waar drieduizend mensen wonen, hoort bij de gemeente Goirle. Maar de grond waar het migrantenhotel komt is nog net onderdeel van de gemeente Tilburg. Door tegenstanders wordt verwacht dat supermarkt De Boerenschuur een van de vaste loopjes gaat worden die de arbeidsmigranten gaan maken om boodschappen te doen. En daar is nu ook al veel overlast van de 150 arbeidsmigranten die al in Riel wonen, aldus de bezorgde inwoners. Het zullen voornamelijk Polen zijn die er komen wonen, vertelde eigenaar Bagcan van Uitzendbureau Carrière, die de woningen gaat verhuren aan de migranten. Het migrantenhotel, House of Europe genoemd, gaat gebouwd worden door vastgoedondernemer Ahmet Demir. De omwonenden in Riel hebben volgens Omroep Tilburg aangegeven te gaan procederen als het plan voor de huisvesting van 366 arbeidsmigranten door zou gaan. Het lijkt er dus op dat dit de volgende stap is voor deze groep mensen. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Eerder werden 1457 handtekeningen verzameld tegen de komst van het hotel. 366 arbeidsmigranten? Dat vinden ze in Riel veel te veel