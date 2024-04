112-nieuws: auto ondersteboven op weiland • overlast in Reusel-De Mierden

13.59

Een auto is vanmiddag ondersteboven op een weiland terechtgekomen naast de Oude Turfvaartsestraat in Nispen. Vermoedelijk verloor de automobilist in een bocht de macht over het stuur. De brandweer en een ambulance kwamen daarop naar de Oude Turfvaartsestraat. De bestuurder is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De weg werd na het ongeluk afgesloten voor het verkeer.