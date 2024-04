112-nieuws: overlast in Reusel-De Mierden • machine op aanhanger vat vlam

09.57

Zeven medewerkers van jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda zijn gisteren naar een ziekenhuis gebracht omdat zij kampten met onder meer hoofdpijn. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In het ziekenhuis zijn ze verder onderzocht. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd, maar is geen bijzonderheden tegengekomen. Daarop werd onder meer het RIVM ingeschakeld. Wat er uit hun onderzoek is gekomen, was de woordvoerder vanochtend nog niet bekend.