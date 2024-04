Kinderen slaan alarm: 'Vrouwen wilden ons lokken met snoep en kittens'

Bij Kindcentrum Mondorijk in Helmond hebben kinderen donderdag alarm geslagen nadat twee vrouwen hadden geprobeerd om ze mee te lokken. Volgens de kinderen had het tweetal snoep en kittens bij zich en vroegen ze de kinderen om mee te komen. De politie heeft onderzoek gedaan.

Het kindcentrum staat aan Stepekolk-Oost in Helmond, in de wijk Brandevoort. In het kindcentrum zijn een basisschool en een kinderopvang gevestigd. De vrouwen zouden na schooltijd, rond half vijf, aan het hek op het schoolplein hebben gestaan.

De politie is gebeld en zij bevestigen dat ze in de buurt onderzoek hebben gedaan. De vrouwen hadden allebei een lange jas aan.

"We nemen dit serieus en hebben meteen in de omgeving gezocht naar de eventueel betrokken vrouwen, maar niemand meer aangetroffen. We moeten het doen met het verhaal van de kinderen. Maar we willen natuurlijk graag met die vrouwen spreken om in ieder geval na te gaan wat hun intenties waren", meldt een woordvoerder van de politie.

De politie heeft een auto gecontroleerd die mogelijk betrokken zou zijn, maar dat bleek niet het geval. Ze heeft weinig informatie over hoe de vrouwen eruit zien. De woordvoerder benadrukt dat het verstandig is om goed op te letten maar ze wil onrust voorkomen. "We vragen mensen nadrukkelijk geen hetze te beginnen."

Ze vraagt mensen met meer informatie om zich te melden.

Verschillende basisscholen in Helmond delen het nieuws onder ouders met daarbij de kanttekening dat ze geen paniek willen veroorzaken. Ze doen wel het verzoek om goed op te passen.