Toon is verguld nu het pronkstuk weer op 'zijn' koepelkerk staat

De restauratie van de Brigidakerk in Geldrop duurde twee jaar langer dan gepland, maar dan heb je ook wat. Onderweg moesten enkele flinke hobbels genomen worden. Zo zouden vleermuizen zich in de kerk hebben genesteld, een beschermde diersoort. Ook het vergunningentraject in verband met stikstof nam veel tijd in beslag.

Vrijdagochtend werd dan eindelijk het pronkstuk, de gouden koepel met kruis, teruggeplaatst. "Het is de kers op de taart", zegt Toon Dolphijn (81) die als voormalig bouwkundige de kerk mee onderhoudt. Dat doet hij samen met een klussengroep. De bouwlift brengt Toon weer langzaam in hogere sferen én naar de koepel van de kerk. "Kijk eens hoe mooi zo'n kerk is."

De restauratie was een flinke klus. Dat weet ook Mark Jongen. Hij is de koster van de kerk. Ook hij heeft het over de kers op de taart. "Het is een bijzondere dag. Hier hebben we naar uitgekeken. Vandaag wordt de gouden koepel met daar overheen het kruis teruggeplaatst."

De koster heeft zich verdiept in de geschiedenis. 'Carl Weber is de architect en hij heeft meerdere koepelkerken ontworpen. Onze koepel is de grootste van Brabant. Daar troeven we maar mooi Uden mee af." Jongen beschrijft de kerk als een icoon. "Waar je ook kijkt: de koepel en de twee torens bepalen de skyline." In totaal zijn er in Brabant 32 koepelkerken.

Tijdens de verbouwing was de koepel enige tijd onzichtbaar. "In die periode zijn 45.000 nieuwe leien op de koepel geplaatst. Er is hard aan gewerkt. Jammer genoeg hebben we onderweg oponthoud gehad. Uiteindelijk is het goed gekomen", vertelt de koster.