Deze zeldzame en kleurrijke beestjes kwamen jullie tegen in onze provincie

Dave van Hattem uit Deurne deed onlangs een bijzondere vondst, hij zag een dansende, groene sprinkhaan die nog nooit eerder in ons land was gezien. Maar hij is niet de enige met een scherp oog, want er krioelen nog veel meer gekke beestjes in onze provincie.

Een pissebed, je kent ‘m als grijs exemplaar. Maar Theo van der Rijk kwam in onze provincie toch echt een blauw exemplaar tegen (zie de foto hierboven). De verklaring? De kleur blauw komt voor bij zieke grijze pissebedden. Ze zijn dan ziek geworden doordat ze geïnfecteerd zijn met het zogenoemde Iridovirus. Een lang leven is ze met deze kleur niet beschoren, want ze vallen wel heel erg op zo.

Een krabspin in een tuinkas (foto: Jan Otten).

Een knalgele spin met lange poten, dat is de gele krabspin. Deze beestjes kunnen zich verschillende kleuren aanmeten. Meestal nemen ze de kleur aan van de ondergrond waar zij op een prooi zitten te wachten. Het zijn jagers en geen webmakers. Vaak zitten ze op een bloem die wit, geel of oranje is. Dan neemt zo’n krabspin dus de kleur aan van die bloem. Dan vallen ze niet op als ze een prooi willen vangen.

Foto: Wim Hoogstraten via Twitter @natuurmonument.

Een roze sprinkhaan!? Wim Hoogstraaten uit Oisterwijk moest wel drie keer kijken voordat hij het geloofde. Vervolgens pakte hij zijn camera en wist hij de knalroze sprinkhaan vast te leggen. Het insect sprong voor zijn voeten weg bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Oisterwijk. Het is volgens boswachter Frans Kapteijns een 'heel speciale soort'. En zeker in onze provincie is het insect niet gemakkelijk te vinden. "Je ziet hem vooral in meer kalkrijke gebieden", legt Kapteijns uit. "In Limburg bijvoorbeeld." De roze verkleuring wordt ook wel erythrisme genoemd en is te vergelijken met albinisme bij mensen.

De vondst van de vrijwilligers in Heeze (foto: Hans Teeven).