Wil (83) heeft nog één vraag: 'Wie heeft mijn dochter Caroline vermoord?'

Al bijna 28 jaar leeft Wil Vreeburg met twee levensgrote vragen: wie heeft mijn dochter vermoord en waarom? Caroline Pino werd tijdens een liftvakantie in Frankrijk vermoord. Ze was 24 en werd gewurgd in een slaapzak gevonden langs een snelweg. De Peter R. de Vries Foundation doet nu opnieuw een poging de zaak op te lossen. Er zal niemand meer veroordeeld worden, want de zaak is verjaard. Maar voor moeder Wil telt nu alleen nog het 'willen weten'. Ze vertelt erover in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Het doet Wil goed dat de naam van haar dochter nu dankzij de Peter R. de Vries Foundation weer genoemd wordt. Er is een spotje gemaakt waarin Wil een emotionele oproep doet: wat is er die laatste dagen in het leven van mijn dochter gebeurd? Dat spotje wordt ook vertaald in het Frans en maakt deel uit van de campagne 'Case not closed'. Voor Wil Vreeburg is de zaak nooit afgesloten. Hoe vaak heeft ze wel niet teruggedacht aan die zomer van 1996 waarin haar dochter een festival bezocht in Portugal. Daarna zou ze liftend naar Parijs komen, waar de familie op een camping stond. Daar kwam ze nooit aan. Het wachten en de steeds bangere vermoedens en dan het bericht: een wegwerker heeft het stoffelijk overschot gevonden. Natuurlijk heeft het haar nooit losgelaten. Waarom moest haar dochter zo gewelddadig aan haar einde komen? Wie heeft dat op zijn geweten? Ze is inmiddels 83 maar hoopt met hart en ziel dat er nog antwoorden komen. Misschien dat het spotje dat nu verspreid wordt, toch iemand over de drempel helpt. Verder in KRAAK: Cees Niessen is een jaar directeur van de PI Vught. Daarmee is hij de baas van 700 gevangenen en 1200 medewerkers. Nu nog. Landelijk is er een problematisch tekort aan personeel en ook Niessen verwacht honderden vacatures.

Wim Daniëls schreef een boek met praktische tips voor iedereen die weleens een 'woordje' moet doen voor een groep.